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«Ничего детского в них нет». Nike ответил Джейлену Брауну после 59 очков Янниса Адетокумбо

Nike посмеялся над Джейленом Брауном после его слов о Яннисе Адетокумбо.

«Ничего детского в них нет. 59 очков у «Грик Фрика», – написал официальный аккаунт Nike в соцсети X.

«У вас странная энергия», – ответил форвард «Бостона» Джейлен Браун.

«Яннис – ребенок. Я сосредоточен только на том, чтобы помочь своей команде одержать победу. И это то, что мы сделали сегодня вечером», – ранее сказал Браун после победы «Бостона» над «Милуоки» (113:107).

В среду 59 очков Адетокумбо принесли «Милуоки» победу над «Детройтом» (127:120).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
logoБостон
logoМилуоки
logoNike
logoЯннис Адетокумбо
logoДжейлен Браун
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