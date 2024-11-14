«Ничего детского в них нет». Nike ответил Джейлену Брауну после 59 очков Янниса Адетокумбо

Nike посмеялся над Джейленом Брауном после его слов о Яннисе Адетокумбо.

«Ничего детского в них нет. 59 очков у «Грик Фрика», – написал официальный аккаунт Nike в соцсети X.

«У вас странная энергия», – ответил форвард «Бостона» Джейлен Браун.

«Яннис – ребенок. Я сосредоточен только на том, чтобы помочь своей команде одержать победу. И это то, что мы сделали сегодня вечером», – ранее сказал Браун после победы «Бостона » над «Милуоки » (113:107).

В среду 59 очков Адетокумбо принесли «Милуоки» победу над «Детройтом» (127:120).