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59 очков Янниса Адетокумбо принесли «Милуоки» победу над «Детройтом»

«Бакс» обыграли «Пистонс» – 127:120.

Победу своей команде принес форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо, на счету которого 59 очков, 14 подборов, 7 передач, 2 перехвата и 3 блок-шота при 21 точном из 34 бросков с игры, 1 из 2 трехочковых и 16 из 17 штрафных.

Форвард набрал 22 из 24 командных очков в первой четверти, став единственным в составе «Бакс», кто попадал с игры.

59 очков – второй результат в карьере баскетболиста. Его рекорд – 64 очка, набранные в прошлом сезоне против «Индианы».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA
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