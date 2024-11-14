59 очков Янниса Адетокумбо принесли «Милуоки» победу над «Детройтом»
«Бакс» обыграли «Пистонс» – 127:120.
Победу своей команде принес форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо, на счету которого 59 очков, 14 подборов, 7 передач, 2 перехвата и 3 блок-шота при 21 точном из 34 бросков с игры, 1 из 2 трехочковых и 16 из 17 штрафных.
Форвард набрал 22 из 24 командных очков в первой четверти, став единственным в составе «Бакс», кто попадал с игры.
59 очков – второй результат в карьере баскетболиста. Его рекорд – 64 очка, набранные в прошлом сезоне против «Индианы».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA
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