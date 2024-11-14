59 очков Янниса Адетокумбо принесли «Милуоки» победу над «Детройтом»

«Бакс» обыграли «Пистонс» – 127:120.

Победу своей команде принес форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо , на счету которого 59 очков, 14 подборов, 7 передач, 2 перехвата и 3 блок-шота при 21 точном из 34 бросков с игры, 1 из 2 трехочковых и 16 из 17 штрафных.

Форвард набрал 22 из 24 командных очков в первой четверти, став единственным в составе «Бакс», кто попадал с игры.

59 очков – второй результат в карьере баскетболиста. Его рекорд – 64 очка, набранные в прошлом сезоне против «Индианы».