Шарунас Ясикявичюс: «Даже не хочу никого подписывать»
Шарунас Ясикявичюс заявил, что не хочет подписывать новых игроков в «Фенербахче».
«Да, травмы действительно тормозят и останавливают наш прогресс. Но нет смысла плакать об этом. Что есть, то есть, и мы должны это принять.
Я не знаю, сколько еще игроков мы можем подписать, или сколько клуб позволит подписать. Я даже не хочу никого подписывать и пытаться интегрировать их в систему и ротацию. Сейчас середина ноября, а нам все еще кажется, что сейчас лето. Нам нужно начать все сначала, но я больше не хочу покупать новых игроков», – сказал главный тренер «Фенербахче».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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