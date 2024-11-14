Дражен Анзулович: «Тяжело играть против такого соперника, как УНИКС, если не контролируешь мяч»

Дражен Анзулович прокомментировал поражение «Самары» от УНИКСа – 62:86.

«Поздравляем УНИКС. Наша команда сегодня старалась, она показала достаточно желания, но не показала на площадке достаточно качества. Мы с самого начала допустили слишком много ошибок: в первой четверти шесть раз потеряли мяч.

Тяжело играть против такого соперника, как УНИКС, если ты не контролируешь мяч. Нужно контролировать мяч и в нападении, и в защите, если ты хочешь контролировать игру. Сегодня УНИКС показал, почему он был фаворитом этого матча. А нам нужно готовиться и показать игру лучшего качества уже в воскресенье с МБА-МАИ.

Но до конца сезона еще много игр. У нас был период, когда в команде было много травм, мы ни одной игры не провели в полном составе. Тот же Далтон, пропустив какое-то время, сразу приступил не к индивидуальным, а к командным тренировкам – и сейчас он играет плохо. Хотя первые три матча сезона, когда он был здоров, это был лучший наш игрок», – сказал главный тренер «Самары».