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Дражен Анзулович о предстоящей встрече «Самары» с УНИКСом: «Хочу увидеть другое отношение к игре, лучшее, чем было в последних двух матчах»

«Самара» примет УНИКС в рамках Единой лиги ВТБ.

«Для нас сейчас не очень хороший период, мы играем не очень хорошо. Но работаем и стараемся стать лучше, стараемся, чтобы командная игра у нас была с большей энергией и большей ответственностью. Это очень важно: в каждом матче показывать ответственность перед болельщиками, перед командой. УНИКС, конечно, фаворит, это команда с большими амбициями. Нам нужно показать желание, старание и хорошую игру. Наши игроки уже показали: когда они выходят с таким настроением – они могут показать хороший баскетбол. И завтра я хочу, в первую очередь, увидеть другое отношение к игре, лучшее, чем было в последних двух матчах», – заключил главный тренер самарцев Дражен Анзулович.

«В Единой Лиге ВТБ все команды могут дать бой, поэтому важно относиться к любому сопернику с уважением. Мы тщательно готовились к этой игре, разбирали наших оппонентов и сейчас готовы биться на площадке друг за друга, за наших болельщиков и город Казань. Приложим все усилия в каждом моменте, чтобы выиграть!Для победы УНИКСу необходимо четко выполнять тренерские установки в защите и нападении, навязать жесткую борьбу и продемонстрировать характер, не давая сопернику ни секунды передышки», – прокомментировал план на игру форвард казанцев Александр Стуленков.

Матч станет вторым для команд в сезоне. В первом победу одержал УНИКС (86:70). 

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Самары»
logoУНИКС
Дражен Анзулович
logoЕдиная лига ВТБ
logoАлександр Стуленков
logoСамара
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