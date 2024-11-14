Единая лига ВТБ. «Самара» примет УНИКС, МБА-МАИ сыграет с «Зенитом»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.

«Самара» сыграет с УНИКСом, МБА-МАИ примет «Зенит ». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 12-1, Зенит – 11-2, Локомотив-Кубань – 11-3, УНИКС – 9-4, Пари Нижний Новгород – 8-6, Парма – 6-7, Уралмаш – 6-8, Автодор – 5-8, Енисей – 5-9, Самара – 4-8, МБА-МАИ – 3-10, Астана – 0-14. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.