Велимир Перасович о победе над «Самарой»: «Начали матч с серьезным отношением к игре»

Велимир Перасович прокомментировал победу УНИКСа над «Самарой» – 86:62.

«Поздравляю свою команду с победой. Мы начали с серьезным отношением к игре, создали определенный задел и его придерживались.

Были небольшие проблемы, но мы сыграли хорошо и уверенно. И заслужили победу», – сказал главный тренер УНИКСа .