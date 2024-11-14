Велимир Перасович о победе над «Самарой»: «Начали матч с серьезным отношением к игре»
Велимир Перасович прокомментировал победу УНИКСа над «Самарой» – 86:62.
«Поздравляю свою команду с победой. Мы начали с серьезным отношением к игре, создали определенный задел и его придерживались.
Были небольшие проблемы, но мы сыграли хорошо и уверенно. И заслужили победу», – сказал главный тренер УНИКСа.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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