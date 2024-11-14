Миленко Богичевич о 9 потерях и 0 из 8 с игры у Калеба Агады: «Мы коллектив, который не зависит от игры одного баскетболиста»

Миленко Богичевич высказался о 9 потерях и 0 из 8 с игры у Калеба Агады.

«Это баскетбол, это спорт, все бывает. В последние недели он был одним из лучших игроков чемпионата, имел в среднем за игру почти трипл-дабл. В первую очередь мы коллектив, который не зависит от игры одного баскетболиста. Мы играем командно.

Да, сегодня у Калеба , возможно, не получилось. Хотел бы отметить его энергию и игру в защите. Такое случается, что игрок не может в одном матче забить какие-либо очки, но это баскетбол. В целом хочу отметить энергию и желание победить», – сказал главный тренер «Автодора ».