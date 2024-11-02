Дрэймонд Грин: «Зайон Уильямсон не просто сильный, он мощный»

Дрэймонд Грин поделился впечатлениями от двух подряд матчей против «Пеликанс».

«Я рассказываю людям о Зайоне . Он не просто сильный, он мощный. Его сила – мощная.

Я играл против него два дня подряд — у меня болела спина, болели бедра, я весь был потрепан. У меня болело все. Но знаете, было здорово выиграть первый бэк-ту-бэк. С этим приходит уверенность.

Но я рад, что завтра у нас выходной, потому что у меня болит тело», – сказал форвард «Голден Стэйт ».