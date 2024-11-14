Матч «Голден Стэйт» – «Даллас» стал самым просматриваемым на TNT после дня открытия сезона
Матч Кубка НБА между «Уорриорз» и «Мэвс» собрал в среднем 2,14 млн телезрителей.
Это самый просматриваемый матч на канале TNT после дня открытия сезона-2024/25. Таким образом, «Голден Стэйт» сыграл в двух самых просматриваемых матчах этого сезона, включая матчи, показанные на ESPN.
Матч между «Нью-Йорком» и «Филадельфией» ранее в тот же вечер в среднем посмотрели 1,71 миллиона телезрителей.
В этом сезоне количество зрителей ESPN снизилось на 27 процентов, TNT — на 16 процентов.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sports Media Watch
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости