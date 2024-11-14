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Матч «Голден Стэйт» – «Даллас» стал самым просматриваемым на TNT после дня открытия сезона

Матч Кубка НБА между «Уорриорз» и «Мэвс» собрал в среднем 2,14 млн телезрителей.

Это самый просматриваемый матч на канале TNT после дня открытия сезона-2024/25. Таким образом, «Голден Стэйт» сыграл в двух самых просматриваемых матчах этого сезона, включая матчи, показанные на ESPN.

Матч между «Нью-Йорком» и «Филадельфией» ранее в тот же вечер в среднем посмотрели 1,71 миллиона телезрителей.

В этом сезоне количество зрителей ESPN снизилось на 27 процентов, TNT — на 16 процентов.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sports Media Watch
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