Матч «Голден Стэйт» – «Даллас» стал самым просматриваемым на TNT после дня открытия сезона

Матч Кубка НБА между «Уорриорз» и «Мэвс» собрал в среднем 2,14 млн телезрителей.

Это самый просматриваемый матч на канале TNT после дня открытия сезона-2024/25. Таким образом, «Голден Стэйт » сыграл в двух самых просматриваемых матчах этого сезона, включая матчи, показанные на ESPN.

Матч между «Нью-Йорком» и «Филадельфией» ранее в тот же вечер в среднем посмотрели 1,71 миллиона телезрителей.

В этом сезоне количество зрителей ESPN снизилось на 27 процентов, TNT — на 16 процентов.