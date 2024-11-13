6

Чарльз Баркли: «Не думаю, что «Уорриорз» смогут стабильно играть на таком уровне»

Чарльз Баркли считает, что «Уорриорз» не смогут поддерживать высокий уровень игры.

«Я думаю, что они слишком маленькие. Сейчас все свежие и хорошо себя чувствуют, ни у кого нет шишек и синяков. Я думаю, что их процент реализации бросков станет хуже.

Сейчас они играют хорошо, но я не думаю, что они смогут стабильно играть на таком уровне», – сказал эксперт TNT.

«Голден Стэйт» начал сезон с 9 победами в 11 матчах.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал NBA on TNT
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoЧарльз Баркли
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стив Керр: «Очень странно было произносить: «Стеф, ты держишь Клэя»
3сегодня, 14:05
Стефен Карри повторил достижение Майкла Джордана и Леброна Джеймса
6сегодня, 13:46
Дрэймонд Грин: «Очень хотели выиграть матч. Дело было не в победе над Клэем»
сегодня, 13:38
Клэй вернулся в Сан-Франциско. Чтобы сгореть во вспышке гениальности Стефа Карри
11сегодня, 11:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Лу Уильямс: «Стеф Карри – легендарный трэш-токер»
422 минуты назад
«Не говорите Леброну, что я так сказал». Адам Сильвер назвал Майкла Джордана величайшим игроком всех времен
147 минут назадВидео
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» выиграл у «Енисея» в Красноярске, «Уралмаш» встречается с ЦСКА
6сегодня, 14:48Live
Шакил О′Нил: «У «Никс» проблемы. Они потеряли свою индивидуальность»
сегодня, 14:46
Андре Джексон, Зак Коллинз, Грант Уильямс и «Сперс» – в новом выпуске Shaqtin’ a Fool
сегодня, 14:33Видео
Стив Керр: «Очень странно было произносить: «Стеф, ты держишь Клэя»
3сегодня, 14:05
Стефен Карри повторил достижение Майкла Джордана и Леброна Джеймса
6сегодня, 13:46
Евролига. «Партизан» – «Барселона», «Париж» сыграет с «Жальгирисом»
1сегодня, 13:13
Шакил О′Нил: «Эмбиид никогда не станет чемпионом с таким настроем и подходом к делу»
8сегодня, 11:50
Док Риверс о матче с «Торонто»: «Если продолжим играть, как сегодня, и попадать из-за дуги, «Бакс» будут в порядке»
15сегодня, 11:24
Ко всем новостям
Последние новости
Йовица Арсич о причинах поражения от «Локо»: «Очень много промахов с открытых бросков и глупых ошибок в простых передачах»
11 минут назад
Андрей Ведищев о победе над «Енисеем»: «Непростая игра с равными шансами на успех»
15 минут назад
Джо Маззулла: «Невозможно выиграть матч, позволив сопернику перебросать себя с такой разницей»
34 минуты назад
Тайлер Хирро – 7-й игрок в истории НБА, проведший за карьеру несколько матчей с 40+ очками и 10+ трехочковыми
5сегодня, 14:15
Дрэймонд Грин: «Очень хотели выиграть матч. Дело было не в победе над Клэем»
сегодня, 13:38
Семь игроков «Партизана» и «Црвены Звезды» приглашены в сборную Сербии
сегодня, 13:32
Коллин Гиллеспи выбыл с переломом лодыжки
1сегодня, 13:22
Еврокубок. «Клуж» – «Литкабелис», «Бешикташ» против «Гран-Канарии» и другие матчи
сегодня, 13:17
Андрей Ведищев: «Считаю «Енисей» претендентом на попадание в плей-офф»
сегодня, 11:58
Сабрина Ионеску хотела бы объединиться с Кейтлин Кларк в снайперском противостоянии со Стефом Карри и Клэем Томпсоном
12сегодня, 11:14