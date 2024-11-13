Чарльз Баркли: «Не думаю, что «Уорриорз» смогут стабильно играть на таком уровне»

Чарльз Баркли считает, что «Уорриорз» не смогут поддерживать высокий уровень игры.

«Я думаю, что они слишком маленькие. Сейчас все свежие и хорошо себя чувствуют, ни у кого нет шишек и синяков. Я думаю, что их процент реализации бросков станет хуже.

Сейчас они играют хорошо, но я не думаю, что они смогут стабильно играть на таком уровне», – сказал эксперт TNT.

«Голден Стэйт » начал сезон с 9 победами в 11 матчах.