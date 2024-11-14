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Донован Митчелл извинился перед фанатами за попытку оформить трипл-дабл в победном матче против «Сиксерс»

«Кливленд» обыграл «Филадельфию» – 114:106.

Победа стала 13-й подряд для «Кавальерс» на старте сезона и сделала их одной из 6 команд в истории лиги с подобным достижением.

Защитник Донован Митчелл набрал 23 очка, 11 из которых пришлись на финальные 3 минуты матча, а также сделал 13 подборов и 9 передач. Митчелл попытался добраться до трипл-дабла.

«Фанаты «Кэвс», мне очень жаль. Я должен был раньше решать исход матча. Это был эгоистичный момент. У меня еще не было трипл-даблов в карьере. Чуть не проиграл матч. Больше не повторится. Еще раз извиняюсь перед фанатами и партнерами», – улыбаясь признался защитник.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Интервью Донована Митчелла, Isaac Okoro Fan Club в сети X
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