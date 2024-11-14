Донован Митчелл извинился перед фанатами за попытку оформить трипл-дабл в победном матче против «Сиксерс»
«Кливленд» обыграл «Филадельфию» – 114:106.
Победа стала 13-й подряд для «Кавальерс» на старте сезона и сделала их одной из 6 команд в истории лиги с подобным достижением.
Защитник Донован Митчелл набрал 23 очка, 11 из которых пришлись на финальные 3 минуты матча, а также сделал 13 подборов и 9 передач. Митчелл попытался добраться до трипл-дабла.
«Фанаты «Кэвс», мне очень жаль. Я должен был раньше решать исход матча. Это был эгоистичный момент. У меня еще не было трипл-даблов в карьере. Чуть не проиграл матч. Больше не повторится. Еще раз извиняюсь перед фанатами и партнерами», – улыбаясь признался защитник.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости