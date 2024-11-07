«Я просто сделал это». Джей Джей Редик внезапно прервал пресс-конференцию
Джей Джей Редик внезапно закончил пресс-конференцию после поражения от «Мемфиса».
Репортер: «Джей Джей, вы много говорите о двух или трех парнях, о том, что заставляете их прикладывать усилия. Вы много говорили о желании играть жестко, и Леброн сегодня играл жестко. Как вы решаете это с командой?»
«Я просто сделал это», – произнес главный тренер «Лейкерс» и ушел с пресс-конференции.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт CyrusTheVirus в соцсети X
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