Энтони Дэвис о переводе Расселла на скамейку: «Ради победы в чемпионате все должны идти на жертвы»
Энтони Дэвис отреагировал на перевод Д’Анджело Расселла на скамейку.
«Ради победы в чемпионате все должны идти на жертвы. Некоторые жертвуют больше, чем другие, но без этого не победить. Так происходит в хороших командах. Посмотрите на все команды, которые добивались успеха, они всегда жертвовали.
Все упирается в то, готовы ли ребята принять свою роль и понять, что для победы нужны жертвы. И, как мне кажется, каждый в нашей команде готов сделать все, что от него потребуется», – считает бигмен «Лейкерс».
Разыгрывающий «озерников» на прошлой неделе перед матчем против «Филадельфии» был переведен на скамейку запасных. Его место в основе занял Кэм Реддиш.
Расселл заявил, что с пониманием отнесся к решению главного тренера Джей Джей Редика.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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