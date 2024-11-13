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Энтони Дэвис о переводе Расселла на скамейку: «Ради победы в чемпионате все должны идти на жертвы»

Энтони Дэвис отреагировал на перевод Д’Анджело Расселла на скамейку.

«Ради победы в чемпионате все должны идти на жертвы. Некоторые жертвуют больше, чем другие, но без этого не победить. Так происходит в хороших командах. Посмотрите на все команды, которые добивались успеха, они всегда жертвовали.

Все упирается в то, готовы ли ребята принять свою роль и понять, что для победы нужны жертвы. И, как мне кажется, каждый в нашей команде готов сделать все, что от него потребуется», – считает бигмен «Лейкерс».

Разыгрывающий «озерников» на прошлой неделе перед матчем против «Филадельфии» был переведен на скамейку запасных. Его место в основе занял Кэм Реддиш.

Расселл заявил, что с пониманием отнесся к решению главного тренера Джей Джей Редика.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
logoЛейкерс
logoНБА
logoЭнтони Дэвис
logoД’Анджело Расселл
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