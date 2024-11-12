Кристиан Вуд пропустит как минимум еще один месяц из-за боли в колене

Кристиан Вуд выбыл как минимум еще на месяц.

Главный тренер «Лейкерс » Джей Джей Редик сообщил, что у центрового появились болезненные ощущения в колене во время процесса увеличения нагрузки на тренировках. Вуд пройдет обследование через четыре недели.