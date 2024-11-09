Обычный парень Бронни. Таким Леброна-младшего вы еще не знали

От редакции: вы читаете материал в пользовательском блоге AANBA, где пишут об американском баскетболе. Это перевод статьи The Athletic о младшем Леброне Джеймсе.

БАТ ТАУНШИП, Огайо – Кэрри Браун была обычной утомленной учительницей средней школы, обучавшей одного знаменитого ученика, на помощь которого она могла положиться.

Осенью 2017 года Браун преподавала обществознание в Old Trail School – уютном частном учебном заведении с примерно 500 учениками, начиная от малышей двух лет и до восьмиклассников. Школа раскинулась на 25 гектарах (что сопоставимо с 35 футбольными полями) в живописном национальном парке Кайахога-Вэлли, всего в нескольких милях к северо-востоку от Акрона, штат Огайо.

Каждый день на перемене, когда Браун наблюдала за баскетбольной площадкой рядом с амфитеатром, она видела, как ее шестиклассники спорят о том, кому владеть мячом и кто должен делать броски. Она знала, что Бронни Джеймс, который учился у нее в прошлом году, не был склонен к таким спорам, и потому решила обратиться к семикласснику за поддержкой.

«Я отвела его в сторону и попросила: «Можешь ли ты уделить одну перемену, чтобы поговорить с моими ребятами?» Но я не давала ему конкретных указаний, что именно сказать», – поделилась Браун во время недавней экскурсии по школе и встречи с несколькими бывшими учителями и тренерами Бронни.

Браун не удивилась, когда 13-летний Бронни решил пожертвовать своей переменой, чтобы донести важное сообщение своим ребятам помладше. Однако она была поражена глубиной и ясностью его слов.

«Это было так, будто я заплатила ему за такое выступление», – призналась она. «Он высказался идеально: «Если ты хочешь играть на серьезном уровне, тебя возьмут в команду только если ты умеешь работать с другими. Ты можешь быть лучшим из лучших, но если ты не умеешь работать с другими, никто не захочет видеть тебя в своей команде».

«Из его уст это звучало особенно значимо, потому что он говорил на точно знал, о чем говорит».

Если вы знаете о Бронни Джеймсе лишь то, что он – старший сын знаменитого баскетболиста и миллиардера Леброна Джеймса, что он молод, богат и играет за «Лос-Анджелес Лейкерс», плечом к плечу со своим легендарным отцом, то вас может удивить, как люди из Old Trail вспоминают Бронни.

Old Trail School находится всего в нескольких минутах езды от семейного дома Бронни в Бат Тауншипе и примерно в 40 километрах от арены «Рокет Мортгедж Филдхаус», где недавно Леброн, Бронни и «Лейкерс» сыграли с «Кливленд Кавальерс». Леброн построил этот дом и переехал туда в начале своей карьеры с «Кавальерс». Некоторое время его жена Саванна Джеймс входила в состав совета директоров Old Trail.

Бронни посещал эту школу еще в детском саду и частично в первом классе, прежде чем семья перебралась в Майами, когда его отец присоединился к «Хит» в 2010-c. Когда семья вернулась в Кливленд в 2014 году, Бронни вместе с младшим братом Брайсом и сестрой Жури снова начали учиться там. Бронни продолжил обучение в Old Trail с четвертого по седьмой класс, пока семья не переехала в Лос-Анджелес.

Бронни, как вспоминают его бывшие учителя, порой не выполнял домашние задания. Однако они научились списывать это на безумное расписание сына известного отца, чье легендарное имя в Кливленде и Акроне имеет даже большую значимость, чем во всей стране.

Мисс Браун по сей день бережно хранит в своем столе пример творческого письма Бронни и рисунок, выполненный в рамках урока по греческой мифологии. «Бронни, это великолепно! Я горжусь тобой!» – написала она на его работе, представляющей собой произведение исторической фантастики, где он описал, как дети Зевса плели интриги друг против друга, чтобы создать Олимпийские игры.

Рисунок Бронни, который сопровождал его текст, был исполнен с такой тщательностью и вниманием к деталям, что ни одна линия не выходила за пределы контуров. На нем изображен чернокожий троянский воин в красном плаще и шлеме с галеей.

Это почти удивительно: спустя шесть лет после создания этой картины Бронни стал игроком USC Trojans в своем единственном студенческом сезоне. Но это не главная причина, по которой мисс Браун хранит его работу и ежегодно демонстрирует ее своему классу. Она делится ею как примером отличной работы от ребенка, который мог бы пренебречь учебой и окружающими из-за славы и богатства, в которые он был рожден, но не сделал этого.

«Он замечательный парень – я очень по нему скучаю», – призналась мисс Браун.

Сара Джонстон была и остается директором школы Old Trail. У нее много воспоминаний о Бронни, включая случай, когда она вывела его и его одноклассников с уроков, как иногда поступала, чтобы устроить небольшую баскетбольную игру на зеленом резиновом покрытии школьного спортзала.

У Джонстон до сих пор сохранилось видео на ее телефоне. Бронни, ученик шестого класса, бежит от середины площадки и ведет мяч к батуту, который подбрасывает его в воздух. Затем Бронни перелетает через директора, которая стоит под кольцом, и ставит через нее сверху.

Она также помнит поездку с классом в один из многочисленных небольших парков на территории кампуса (Old Trail – единственная школа в США, расположенная в национальном парке), когда Бронни и его одноклассники сидели в кругу для упражнений на сплочение.

«В одном из упражнений группы участникам предлагалось войти в круг, если они положительно отвечают на вопрос, и выходить из круга при отрицательном. Я помню, как учитель задал вопрос: «У кого нет мобильного телефона?» Все в один голос ответили: «У Бронни» – поделилась Джонстон с широкой улыбкой на лице.

«Он был последним в классе, кто обзавелся телефоном, – продолжила она. – Думаю, Леброн и Саванна сознательно старались ограничить доступ своих детей к ненужным вещам. Но у них всегда была отличная обувь».

Вот несколько историй и высказываний о Бронни от людей, которые знали его в Old Trail. Все они отмечают его скромность, благородство и доброту, которые проявлялись, несмотря на его известность.

Джонстон : «За то короткое время, что я провела с Бронни, он проявил себя как прирожденный лидер. Он не стремился выделяться за счет других. Напротив, он подбадривал людей и помогал им раскрыть свои лучшие качества».

Тим Вебер , тренер Бронни по баскетболу и лакроссу в Old Trail, отметил: «Я был поражен тем, что парень с такой известностью следил за тем, чтобы каждый игрок в команде получил свои шансы на паркете. Он делал все возможное, чтобы каждый смог сыграть и забросить мяч».

Джонстон также вспомнила урок программирования с Бронни: «Рядом с ним сидел маленький парень, и они вместе смеялись и играли в какую-то игру. Бронни всегда был на равных с остальными и никогда не пытался быть выше других».

Рональд Теуниссен ван Манен , бывший учитель физкультуры и тренер по футболу Бронни, рассказал: «Когда он был в шестом классе, мы выиграли чемпионат лиги благодаря Бронни. Это была невероятная игра. После нее игроки команды соперников подошли к Саванне и попросили автограф или фото с ним. Она ответила: «Вам нужно спросить его самого». И когда они это сделали, я впервые увидел, как он справляется с этой стороной своей жизни».

Браун : «Мы изучали тему кибербуллинга и обсуждали, что стоит и не стоит публиковать в социальных сетях. И вдруг кто-то задает вопрос: «А что делать, если у тебя есть четыре аккаунта в Instagram*, которые ты не создавал?» Я была поражена: «Ух ты, никогда не слышала ничего подобного». Но для него это часть его обыденности.

Уилл Хардинг , одноклассник Бронни по баскетболу и футболу, старше его на год, говорит: «Бронни проявлял невероятную зрелость. Он не стремился стать звездой, умел делиться мячом и ценил игру своих товарищей».

Все отмечали, как семья Джеймс активно участвует в школьной жизни.

Джонстон : «Когда я впервые встретила их на собрании в начале учебного года, они пришли все вместе как настоящая семья. Леброна не было, но Савана пришла с сестрой. Бронни держал на руках Жури. Я всегда вспоминаю их как единое целое. Однажды Брайс травмировался на игре. Я была с ним в медпункте, когда мы позвали Бронни. Он пришел, сел рядом и держал его за руку. Уверенна, что такая близость и поддержка внутри семьи — во многом заслуга Саванны».

Хардинг : «Леброн был великолепным отцом. Он посещал школьные мероприятия. Однажды нужно было нарядиться в персонажа из книги и представить отчет – это было важно. Леброн ходил по школе, как обычный папа. Он приходил на игры, болел за всех, кричал на Бронни и его друзей за удачные ходы или забавные моменты».

Многие видели, как Бронни играет в футбол, лакросс и баскетбол. Но видели ли вы его игру на скрипке?

Хардинг : «Бронни также участвовал в оркестре. Я это знаю, потому что сам тоже играл в нем. Кажется, он осваивал скрипку, и это подчеркивало что он – такой же как мы, он один из нас».

Тениссен ван Манен : «Не думаю, что у него был значительный опыт в футболе (европейский) до прихода в команду, но благодаря интуиции и отличной физической форме он быстро освоился. Он занимал позицию центрального нападающего и демонстрировал впечатляющие результаты. Его скорость на первых метрах была невероятной. Как только ему передавали мяч, он мгновенно обгонял защитника и мог забить гол в три касания. Точное количество его голов за сезон я не помню, но их было немало».

Вебер : «Бронни с легкостью освоил лакросс. Поскольку тренировки по лакроссу напоминают баскетбольные, я показал ему несколько основных приемов. Он быстро их усвоил и использовал для атаки на ворота. Его энергия была неистощимой – он всегда подбирал мячи и догонял соперников».

Хардинг : «Сейчас «Лейкерс» высоко ценят его защитные способности, и это заметно. В нашей команде он всегда брал на себя лучших игроков противника. Он спорил с другими защитниками, утверждая: «Нет, я буду его прикрывать».

Фото из личного архива Уилла Хардинга

Вебер : «Тренировать Бронни в баскетболе было одно удовольствие. Когда мы играли против слабых команд, я не хотел оставлять его на скамейке, чтобы другие дети могли сказать: «Я играл против Бронни Джеймса». Даже в 10-12 лет это было значимым событием. Я ставил его в стартовый состав, а когда мы быстро набирали очки, оставлял его на скамейке во второй четверти. Люди говорили: «Леброн на игре, как можно посадить Бронни?» Я отвечал: «Леброн знает, что при счете «+24» после первой четверти игру уже не проиграешь».

Тениссен ван Манен : «В седьмом классе ажиотаж в спортзале был невероятным. У нас были Бронни и еще несколько выдающихся игроков, зал всегда был переполнен. Если бы мы брали плату за вход, то заработали бы целое состояние».

Хардинг : «В нашей команде были четыре восьмиклассника и Бронни, и все мы впоследствии играли в Дивизионе I. Бронни единственный продолжил заниматься баскетболом профессионально. Думаю, мы не проиграли ни одной игры».

Вебер : «Возможно, он уже в пятом-шестом классе бросал штрафные лучше своего отца. У него была отличная техника. И уже тогда он гордился своей защитной игрой. Но если кто-то падал, он всегда помогал подняться – неважно, свой это игрок или соперник. Работать с ним было истинным удовольствием».

Фото: Gettyimages.ru /Jeff Siner/TNS via ZUMA, Cassy Athena; commons.wikimedia.org /Foxlifevisuals