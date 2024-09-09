Кристиан Вуд перенес операцию и пропустит как минимум 8 недель
Кристиан Вуд перенес операцию на левом колене
Форвард «Лейкерс» будет осмотрен через 8 недель.
В марте бигмен «озерников» перенес процедуру на колене, которая досрочно завершила для него сезон-23/24.
В 50 матчах регулярного чемпионата Вуд набирал 6,9 очка и 5,1 подбора в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Шэмса Чарании
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