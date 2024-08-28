Кристиан Вуд о новом сезоне: «Возвращаюсь, чтобы играть с удвоенной силой»

Кристиан Вуд рассказал о настрое на новый сезон

В марте бигмен «Лейкерс » перенес процедуру на колене, которая досрочно завершила для него сезон-23/24.

«Я возвращаюсь... Возвращаюсь, чтобы играть с удвоенной силой», – написал баскетболист в соцсетях.

В 50 матчах регулярного чемпионата Вуд набирал 6,9 очка и 5,1 подбора в среднем за игру.