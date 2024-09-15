Кристиан Колоко о присоединении к «Лейкерс»: «Бог все делает вовремя»
Кристиан Колоко подпишет двусторонний контракт с «Лейкерс».
24-летний центровой пропустил почти 16 месяцев из-за проблем со здоровьем.
«У него случился прорыв в вопросе с тромбами. Врачи нашли причину, и он успешно перенес операцию», – прокомментировал готовность баскетболиста его агент.
«Бог все делает вовремя», – написал Колоко в соцсетях в ответ на сообщение Шэмса Чарании о договоренности с «Лейкерс».
Центровым также интересовались «Рэпторс», «Клипперс» и «Сперс».
Подписание баскетболиста стало приоритетным для клуба из Лос-Анджелеса после потери Кристиана Вуда из-за операции на колене.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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