Кристиан Колоко о присоединении к «Лейкерс»: «Бог все делает вовремя»

Кристиан Колоко подпишет двусторонний контракт с «Лейкерс».

24-летний центровой пропустил почти 16 месяцев из-за проблем со здоровьем.

«У него случился прорыв в вопросе с тромбами. Врачи нашли причину, и он успешно перенес операцию», – прокомментировал готовность баскетболиста его агент.

«Бог все делает вовремя», – написал Колоко в соцсетях в ответ на сообщение Шэмса Чарании о договоренности с «Лейкерс».

Центровым также интересовались «Рэпторс», «Клипперс» и «Сперс».

Подписание баскетболиста стало приоритетным для клуба из Лос-Анджелеса после потери Кристиана Вуда из-за операции на колене.