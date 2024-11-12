Марк Дэйгнолт о прогрессе Гилджес-Александера: «Вы будете в шоке, если узнаете, как мало мне приходится работать с ним»

Марк Дэйгнолт отдал должное Шэю Гилджес-Александеру.

Защитник «Оклахомы» вышел на уровень одного из ведущих игроков НБА . В победном матче со своей бывшей командой «Клипперс» в понедельник канадец записал на свой счет рекордные в карьере 45 очков.

«Вы будете в шоке, если узнаете, как мало мне приходится работать с ним.

Он просто лучший в смысле реализации личной программы по развитию. Потому что никто не заботится о его игре больше, чем он сам», – заявил главный тренер «Тандер».