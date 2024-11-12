Марк Дэйгнолт о прогрессе Гилджес-Александера: «Вы будете в шоке, если узнаете, как мало мне приходится работать с ним»
Марк Дэйгнолт отдал должное Шэю Гилджес-Александеру.
Защитник «Оклахомы» вышел на уровень одного из ведущих игроков НБА. В победном матче со своей бывшей командой «Клипперс» в понедельник канадец записал на свой счет рекордные в карьере 45 очков.
«Вы будете в шоке, если узнаете, как мало мне приходится работать с ним.
Он просто лучший в смысле реализации личной программы по развитию. Потому что никто не заботится о его игре больше, чем он сам», – заявил главный тренер «Тандер».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Брэндона Рахбара
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