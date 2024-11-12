Шэй Гилджес-Александер – первый игрок в истории НБА, набравший 45 очков, 9 передач, 5 перехватов и 2 блок-шота

Шэй Гилджес-Александер собрал уникальную статистическую линейку.

Защитник «Оклахомы» стал первым игроком в истории НБА , который набрал 45 очков, сделал 9 передач, 5 перехватов и 2 блок-шота в одном матче.

Гилджес-Александер продемонстрировал эти показатели в победном матче против своей бывшей команды «Клипперс ». «Тандер» победил 134:128, прервав 4-матчевую успешную серию калифорнийцев.