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Шэй Гилджес-Александер – первый игрок в истории НБА, набравший 45 очков, 9 передач, 5 перехватов и 2 блок-шота

Шэй Гилджес-Александер собрал уникальную статистическую линейку.

Защитник «Оклахомы» стал первым игроком в истории НБА, который набрал 45 очков, сделал 9 передач, 5 перехватов и 2 блок-шота в одном матче.

Гилджес-Александер продемонстрировал эти показатели в победном матче против своей бывшей команды «Клипперс». «Тандер» победил 134:128, прервав 4-матчевую успешную серию калифорнийцев.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт StatMamba в соцсети X
logoКлипперс
logoНБА
logoОклахома-Сити
logoШэй Гилджес-Александер
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