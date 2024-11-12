Шэй Гилджес-Александер обновил личный рекорд результативности в матче с «Клипперс» – 45 очков

Шэй Гилджес-Александер обновил личный рекорд результативности.

В матче со своей бывшей командой «Клипперс » канадский защитник «Оклахомы» записал на свой счет 45 очков.

«Тандер» победили 134:128, прервав 4-матчевую успешную серию калифорнийцев.

В активе ШГА также 9 передач и 5 перехватов при 13 из 21 с игры. Впервые в истории «Оклахомы» игрок набирает 45 очков и 5 перехватов в одном матче.