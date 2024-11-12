Шэй Гилджес-Александер о 45 очках: «Ничего особенного. Должен был набрать больше»

Шэй Гилджес-Александер прокомментировал личный рекорд – 45 очков в одном матче.

«В этом не было ничего особенного Не было ощущения, что я сделал что-то, чего никогда раньше не делал. Просто было ощущение, что это очередной баскетбольный матч.

Мне кажется, что я должен был набрать больше. Смазал несколько легких бросков, но такова игра», – сказал защитник «Оклахомы».