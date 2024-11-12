Шэй Гилджес-Александер о 45 очках: «Ничего особенного. Должен был набрать больше»
Шэй Гилджес-Александер прокомментировал личный рекорд – 45 очков в одном матче.
«В этом не было ничего особенного Не было ощущения, что я сделал что-то, чего никогда раньше не делал. Просто было ощущение, что это очередной баскетбольный матч.
Мне кажется, что я должен был набрать больше. Смазал несколько легких бросков, но такова игра», – сказал защитник «Оклахомы».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ABC News
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