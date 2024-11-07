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Евролига. «Милан» примет «Реал», «Бавария» встретится с «Жальгирисом» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

Итальянский «Милан» встретится с испанским «Реалом». Немецкая «Бавария» примет литовский «Жальгирис» в матче лидеров текущего розыгрыша турнира.

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Жальгирис Литва – 6-1, Барселона Испания – 5-2, Панатинаикос Греция – 5-2, Фенербахче Турция – 5-2, Бавария Германия – 5-2, Баскония Испания – 4-3, Монако – 4-3, Анадолу Эфес Турция – 4-3, Олимпиакос Греция – 4-3, Париж Франция – 4-3, Црвена Звезда Сербия – 3-4, Реал Испания – 3-4, Маккаби Тель-Авив Израиль – 3-4, Партизан Сербия – 2-5, Виллербан Франция – 2-5, Милан Италия – 2-5, Виртус Италия – 1-6, Альба Германия – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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