Костас Адетокумбо возобновил тренировки после перелома пальца

Костас Адетокумбо приступил к тренировкам.

Тяжелый форвард «Панатинаикоса» возобновил тренировки перед матчем чемпионата Греции против АЕКа, который состоится в понедельник.

Адетокумбо пропустил начало сезона из-за перелома большого пальца правой руки. 22 сентября сообщалось, что игрок пропустит как минимум три недели.

Адетокумбо также должен сыграть против «Фенербахче» в матче 5-го тура Евролиги в пятницу.