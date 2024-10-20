Костас Адетокумбо возобновил тренировки после перелома пальца
Костас Адетокумбо приступил к тренировкам.
Тяжелый форвард «Панатинаикоса» возобновил тренировки перед матчем чемпионата Греции против АЕКа, который состоится в понедельник.
Адетокумбо пропустил начало сезона из-за перелома большого пальца правой руки. 22 сентября сообщалось, что игрок пропустит как минимум три недели.
Адетокумбо также должен сыграть против «Фенербахче» в матче 5-го тура Евролиги в пятницу.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SDNA.gr
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