Марюс Григонис выбыл более чем на месяц из-за серьезной травмы спины

Марюс Григонис пропустит как минимум месяц из-за травмы.

Атакующий защитник «Панатинаикоса » получил серьезную травму спины и, как ожидается, пропустит 4–6 недель, подтвердил главный тренер греческого клуба Эргин Атаман .

«У Григониса серьезные проблемы со спиной. Думаю, он выбыл на 1–1,5 месяца», — цитирует Атамана SDNA.

Григонис принял участие в четырех матчах Евролиги в этом сезоне, набирая в среднем 3 очка и 1 передачу.