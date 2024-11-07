Марюс Григонис выбыл более чем на месяц из-за серьезной травмы спины
Марюс Григонис пропустит как минимум месяц из-за травмы.
Атакующий защитник «Панатинаикоса» получил серьезную травму спины и, как ожидается, пропустит 4–6 недель, подтвердил главный тренер греческого клуба Эргин Атаман.
«У Григониса серьезные проблемы со спиной. Думаю, он выбыл на 1–1,5 месяца», — цитирует Атамана SDNA.
Григонис принял участие в четырех матчах Евролиги в этом сезоне, набирая в среднем 3 очка и 1 передачу.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SDNA
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