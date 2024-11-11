Видео
0

«Еще один подбор!». Леброн Джеймс отметил фаната, болевшего за его трипл-дабл

Леброн Джеймс оформил трипл-дабл в матче с «Торонто».

Форварду «Лейкерс» не хватало одного подбора до нужной статистической линейки. Один из фанатов особенно активно кричал баскетболисту: «Еще один подбор!».

Забрав нужный отскок, Джеймс повернулся к болельщику и указал на него.

«Я хотел дать ему понять, что я его слышал. Ценю это», – признался баскетболист в интервью после матча.

Джеймс набрал 19 очков (6 из 14 с игры), 10 подборов и 16 передач за 35 минут.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Lakers All Day Everyday в сети X
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoТоронто
logoНБА
logoБаскетбол - видео
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Энтони Дэвису было сложно открыть левый глаз после контакта с Якобом Пелтлем
1сегодня, 13:46Видео
Леброн Джеймс оформил трипл-дабл в победном матче с «Торонто»
13сегодня, 05:59Видео
Бронни Джеймс набрал 6+3+4 при 5 потерях в первом матче в G-лиге
9вчера, 04:20Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Джо Лэйкоб: «Раньше думал, что Клэй Томпсон вероятнее всех остальных закончит карьеру игроком «Уорриорз»
28 минут назад
«Миннесота» представила комплект «городской» формы Ice cold
49 минут назадВидео
Брайан Скалабрини: «Не могу смотреть на баскетбол «Сперс»
2сегодня, 18:20
Группы C Востока и Запада лидируют по среднему проценту побед (58,8) перед началом Кубка НБА
1сегодня, 17:59Фото
Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд» поднялся на 1-е место, «Голден Стэйт» оказался на 2-м
6сегодня, 17:42
«Майкл Мэлоун – боец». Демаркус Казинс не стал бы ввязываться в драку с главным тренером «Денвера»
3сегодня, 17:21
Брэдли Бил закончил матч против «Сакраменто» с травмой колена
1сегодня, 17:10Фото
НБА. «Чикаго» примет «Кливленд», «Оклахома» встретится с «Клипперс» и другие матчи
6сегодня, 16:58
Майк Буденхольцер: «Я должен дать Девину Букеру время на отдых»
1сегодня, 16:42
Чендлер Парсонс: «Это команда, которую Яннис Адетокумбо хотел. Обмен Дрю Холидэя и увольнение Эдриана Гриффина не могли пройти без его одобрения»
5сегодня, 16:27
Ко всем новостям
Последние новости
Саша Обрадович о работе с Майком Джеймсом: «Нужны особенное терпение и стратегия»
8 минут назад
Чемпионат Турции. «Яловаспор» обыграл «Меркезефенди»
39 минут назад
Джакинан Гэнт присоединился к «Хапоэлю» из Хайфы
сегодня, 18:27Фото
«Не могу поверить, что мазафакер все равно положил мяч в корзину». Чет Холмгрен прокомментировал эпизод с травмой
2сегодня, 16:11
Дилан Озетковски присоединится к сборной Германии
сегодня, 14:59
Маркелл Джонсон присоединится к «Шэньчжэнь Авиаторс»
сегодня, 14:43
Президент «Виртуса» заявил, что клуб сохранит Исайю Кординье. Игрок интересен «Реалу»
1сегодня, 11:41
Уэйд Болдуин в ближайшее время не поможет «Фенербахче» из-за мышечной травмы
сегодня, 11:21
Чемпионат Греции. «Кардицас» сыграет с «Паниониосом»
сегодня, 11:04
Адриатическая лига. КРКА – ФМП, «Студентски центар» примет «Морнар Бар»
сегодня, 11:01