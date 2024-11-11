«Еще один подбор!». Леброн Джеймс отметил фаната, болевшего за его трипл-дабл

Леброн Джеймс оформил трипл-дабл в матче с «Торонто».

Форварду «Лейкерс » не хватало одного подбора до нужной статистической линейки. Один из фанатов особенно активно кричал баскетболисту: «Еще один подбор!».

Забрав нужный отскок, Джеймс повернулся к болельщику и указал на него.

«Я хотел дать ему понять, что я его слышал. Ценю это», – признался баскетболист в интервью после матча.

Джеймс набрал 19 очков (6 из 14 с игры), 10 подборов и 16 передач за 35 минут.