«Еще один подбор!». Леброн Джеймс отметил фаната, болевшего за его трипл-дабл
Леброн Джеймс оформил трипл-дабл в матче с «Торонто».
Форварду «Лейкерс» не хватало одного подбора до нужной статистической линейки. Один из фанатов особенно активно кричал баскетболисту: «Еще один подбор!».
Забрав нужный отскок, Джеймс повернулся к болельщику и указал на него.
«Я хотел дать ему понять, что я его слышал. Ценю это», – признался баскетболист в интервью после матча.
Джеймс набрал 19 очков (6 из 14 с игры), 10 подборов и 16 передач за 35 минут.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Lakers All Day Everyday в сети X
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