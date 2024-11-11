Майк Буденхольцер: «Я должен дать Девину Букеру время на отдых»

«Финикс» уступил «Сакраменто» после выбывания Кевина Дюрэнта.

Девин Букер отыграл 43 минуты с заболеванием, набрав 23 очка, 12 передач и 2 перехвата.

«У него была тяжелая пара дней. Мне нужно найти ему время для отдыха. Даже когда он здоров. Давать ему передышку и держать готовым для ключевых моментов. Но он боец. Он хочет бороться, играть каждую минуту», – задумался главный тренер «Санз» Майк Буденхольцер .