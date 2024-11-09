У «Финикса» в нынешнем сезоне 7-0 в матчах, исход которых решался в концовках. В прошлом розыгрыше было 20-21

«Санз» Майка Буденхольцера заметно прибавили в клатче .

У «Финикса » в нынешнем сезоне результат 7-0 в матчах, исход которых решался в концовках. В прошлом игровом году подобный показатель составлял 20-21.

«Санз» в минувшем сезоне с отрывом занимали последнее место по «нет-рейтингу» (разница между атакующим и защитным рейтингом команды) в заключительных четвертях («-11,6»).

В пятницу «Финикс» вырвал победу у «Далласа» – 114:113.