Илона Корстин: «С этого месяца Лига ВТБ берет на себя организацию приезда судей на матчи»
— Судьи отлично отработали на матче недели. Слышал, что вы внесли изменения в регламент, касающиеся работы арбитров.
— Все верно. С этого месяца мы берем на себя организацию приезда судей на матчи. Раньше за это отвечали клубы. Таким образом, во-первых, лига сняла финансовую нагрузку с клубов. Во-вторых, сделала так, чтобы представители клубов как можно меньше контактировали с арбитрами. Чтобы они видели их только на матче. Все контакты вне арены — запрещены.
— Иначе — серьезный штраф?
— Вопрос не в сумме штрафа, а в лояльности. Мы хотим, чтобы все было прозрачно и не было лишних претензий к работе судей. В целом хочу сказать, что мы внимательно следим за работой арбитров. После каждой игры делаем анализ их работы, отправляем отчет, указывает на ошибки, если такие были. Ждем обратную связь.
— Возможно ли, что на решающие матчи сезона будет приезжать по две бригады арбитров и клубы до последнего не будут знать, какая сегодня работает?
— Сейчас у нас не так много судей, чтобы мы могли так делать. Раньше у нас были иностранные арбитры, сейчас же мы не можем их использовать. Однако мы нашли выход из ситуации: второй год у нас работает институт судейства, и это дает свои плоды.
В прошлом году у нас было около 10 новых арбитров, в этом году привлекли еще 10 человек. Сначала они получают опыт в молодежной Единой лиге, и, если хорошо себя проявляют, то приглашаются в основной чемпионат. На первых порах подключаем их к сильной бригаде. Взращивать новых судей — это правильный путь, – отметила генеральный директор Единой лиги ВТБ.
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