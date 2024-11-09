Илона Корстин: » Сила ЦСКА сейчас в командной игре»

Илона Корстин поделилась впечатлениями от матча ЦСКА – УНИКС (80:73).

«В плане организации могу поставить прошедшему матчу в Казани самую высокую оценку. Потому что на игре был полный зал и настоящая атмосфера праздника. Было много активностей, в том числе и выступление артистов перед игрой. Все это идет на благо баскетбола и его популярности. Прекрасный антураж был у этого матча.

В плане игры все тоже удалось: была борьба, интрига. У УНИКСа были шансы на победу несмотря на то, что армейцы вели в счете всю игру. У казанцев были шансы обогнать ЦСКА, но они им не воспользовались. Считаю, что в этом определенный задел и резерв УНИКСа, который они не использовали до конца. На самом деле этот резерв можно искать и в реализации дальних бросков, и уменьшении количества потерь. Сейчас только начало чемпионата: еще все впереди, и главная интрига тоже.

Тримбл и Уэйр у ЦСКА на двоих набрали 39 очков. Почти половину того, что забили армейцы. Это два феномена?

⁠Нет, я бы сказала по‑другому: у ЦСКА в игре есть баланс. Есть игроки, набирающие очки. Тримбл действительно лидер по результативности. Аврамович был не так активен в атаке, но внес большой вклад в итоговую победу своими перехватами. Сила ЦСКА сейчас именно в командной игре. Сегодня один игрок берет на себя роль лидера, а завтра — другой», — сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ.