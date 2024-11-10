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Илона Корстин: «Надеемся, что руководство региона и спонсоры не отвернутся от «Самары»

Илона Корстин прокомментировала информацию о финансовых трудностях «Самары».

«Мы в первую очередь смотрим на результаты. «Самара» играет достойно, со спортивной точки зрения к ним нет никаких претензий. Что касается финансовой составляющей, то в каждом клубе бывают сложности. Надеемся, что руководство региона и спонсоры не отвернутся от команды в такой момент.

Баскетбольные клубы, которые выступают в Лиге ВТБ, — это лицо региона. Поэтому в интересах правительства области и губернатора, поддерживать сильные спортивные проекты», – отметила генеральный директор Единой лиги ВТБ.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoИлона Корстин
logoЕдиная лига ВТБ
logoСамара
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