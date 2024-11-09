Илона Корстин: «Хотим вывести молодежную лигу на тот же уровень, что и Единая лига ВТБ»

Илона Корстин оценила уровень молодежной команды УНИКСа.

«УНИКСу в этом отношении есть к чему стремиться.

Вообще, мы хотим привлечь дополнительное внимание к нашей Единой молодежной лиге ВТБ. Она у нас стала международной. И мы хотим вывести ее на тот же уровень, что и Единая лига ВТБ. Там у нас играют баскетболисты, которые являются резервом для различных сборных России», — сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ.