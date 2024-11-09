Илона Корстин: «Хотим вывести молодежную лигу на тот же уровень, что и Единая лига ВТБ»
Илона Корстин оценила уровень молодежной команды УНИКСа.
«УНИКСу в этом отношении есть к чему стремиться.
Вообще, мы хотим привлечь дополнительное внимание к нашей Единой молодежной лиге ВТБ. Она у нас стала международной. И мы хотим вывести ее на тот же уровень, что и Единая лига ВТБ. Там у нас играют баскетболисты, которые являются резервом для различных сборных России», — сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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