Эргин Атаман госпитализирован после победы «Панатинаикоса» над «Перистери»
Эргин Атаман почувствовал себя плохо после домашней победы «Пао».
Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман был доставлен в больницу на обследование из-за плохого самочувствия после домашней победы над «Перистери» (104:68) в матче чемпионата Греции.
Ассистент Христос Серелис заменил Атамана на послематчевой пресс-конференции.
Во вторник «Пао» примет «Маккаби Тель-Авив» в рамках Евролиги, затем отправится в Болонью на пятничный матч с «Виртусом».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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