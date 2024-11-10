Эргин Атаман госпитализирован после победы «Панатинаикоса» над «Перистери»

Эргин Атаман почувствовал себя плохо после домашней победы «Пао».

Главный тренер «Панатинаикоса » Эргин Атаман был доставлен в больницу на обследование из-за плохого самочувствия после домашней победы над «Перистери » (104:68) в матче чемпионата Греции.

Ассистент Христос Серелис заменил Атамана на послематчевой пресс-конференции.

Во вторник «Пао» примет «Маккаби Тель-Авив» в рамках Евролиги , затем отправится в Болонью на пятничный матч с «Виртусом».