Костас Слукас повредил плечо и может пропустить ближайшие матчи Евролиги
Костас Слукас не смог закончить дерби против «Олимпиакоса».
Защитник «Панатинаикоса» получил травму плеча в заключительной четверти проигранного матча Евролиги. Слукас пропустил игру чемпионата Греции и пройдет обследование на предмет возможности участия во встречах в рамках Евролиги с «Маккаби» и «Виртусом» на следующей неделе.
Слукас набирает 7,4 очка и 4,1 передачи в матчах международного турнира этого сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: BasketNews
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