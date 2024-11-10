Костас Слукас повредил плечо и может пропустить ближайшие матчи Евролиги

Костас Слукас не смог закончить дерби против «Олимпиакоса».

Защитник «Панатинаикоса » получил травму плеча в заключительной четверти проигранного матча Евролиги . Слукас пропустил игру чемпионата Греции и пройдет обследование на предмет возможности участия во встречах в рамках Евролиги с «Маккаби » и «Виртусом » на следующей неделе.

Слукас набирает 7,4 очка и 4,1 передачи в матчах международного турнира этого сезона.