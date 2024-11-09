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Джеди Осман об адаптации в Европе: «Мне нужно время. Думал, будет легче»

Джеди Осман признался, что ему нелегко адаптироваться в Европе после НБА.

«Я здесь уже два месяца. Мне нужно время, я думал, будет легче. Сейчас начал играть так, как умею. Хотелось бы поскорее влиться и еще больше помогать команде.

Приехать играть в Европу нелегко, это совершенно другой баскетбол. После семи или восьми лет в НБА, где много игры один на один и где больше места на площадке, здесь все очень близко, и нет места для игры один на один», – сказал форвард «Панатинаикоса».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SportKlub
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