Джеди Осман об адаптации в Европе: «Мне нужно время. Думал, будет легче»

Джеди Осман признался, что ему нелегко адаптироваться в Европе после НБА.

«Я здесь уже два месяца. Мне нужно время, я думал, будет легче. Сейчас начал играть так, как умею. Хотелось бы поскорее влиться и еще больше помогать команде.

Приехать играть в Европу нелегко, это совершенно другой баскетбол. После семи или восьми лет в НБА , где много игры один на один и где больше места на площадке, здесь все очень близко, и нет места для игры один на один», – сказал форвард «Панатинаикоса ».