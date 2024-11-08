Владимир Демин: «Опыт в системе «Реала» стал очень важным для Егора»

Владимир Демин оценил испанский период в карьере Егора Демина.

18-летний россиянин минувшим летом перебрался в NCAA из системы «Реала».

«Когда появилось предложение из Мадрида, Егор улетел в Испанию и провел там три года, с 15 до 18 лет. Это был очень важный этап его становления как игрока. Он оказался в хороших условиях и рядом с топовыми партнерами. Уровень соревнований высокий: команда участвовала в юниорской Евролиге и дважды ее выиграла. Учитывая, что в этот период у нашей сборной не было матчей на международной арене, опыт, полученный в системе «Реала», стал очень важным.

Все сложилось, как мы планировали. Потому что в команде Егор имел определенный статус. Эта роль нас устраивала: он много играл с мячом, был ключевым игроком, много играл на позиции первого номера. Тренер видел его в этой роли. А в юниорской команде «Реала» достаточно серьезный уровень конкуренции, и он имел хорошие возможности для развития», – сказал отец перспективного баскетболиста.