ACB. «Реал» примет «Гран-Канарию», «Бреоган» встретится с «Барселоной» и другие матчи
Сегодня состоятся пять матчей регулярного чемпионата испанской лиги ACB.
«Реал» сыграет с «Гран-Канарией», «Бреоган» встретится с «Барселоной».
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Регулярный чемпионат
Положение команд: Уникаха – 6-1, Валенсия – 4-1, Тенерифе – 4-1, Мурсия – 5-2, Барселона – 4-2, Реал – 4-2, Гран-Канария – 4-2, Манреса – 4-3, Бильбао – 3-3, Сарагоса – 3-3, Форса Льейда – 3-3, Ховентуд – 3-4, Андорра – 3-4, Баскет Корунья – 2-4, Бреоган – 1-5, Баскония – 1-5, Жирона – 1-5, Гранада – 1-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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