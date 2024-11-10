Андрей Ведищев: «После трех поражений нам было очень важно победить»
Андрей Ведищев отметил важность победы «Локо» над «Астаной» (93:59).
«Я доволен тем, что мы выиграли. После трех поражений нам было очень важно победить.
Начали не очень удачно, но потом стали играть более командно и умно. Это позволило нам добиться нужного результата», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».
Краснодарский «Локомотив-Кубань» в гостях одолел казахстанскую «Астану», прервав серию из трех поражений подряд.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Локомотива-Кубань»
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