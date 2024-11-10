Андрей Ведищев: «После трех поражений нам было очень важно победить»

Андрей Ведищев отметил важность победы «Локо» над «Астаной» (93:59).

«Я доволен тем, что мы выиграли. После трех поражений нам было очень важно победить.

Начали не очень удачно, но потом стали играть более командно и умно. Это позволило нам добиться нужного результата», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».

Краснодарский «Локомотив-Кубань » в гостях одолел казахстанскую «Астану», прервав серию из трех поражений подряд.