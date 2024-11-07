Патрик Миллер о назначении Андрея Ведищева главным тренером «Локо»: «Был в шоке»
Патрик Миллер был шокирован тем, что Андрей Ведищев возглавил «Локомотив-Кубань».
«Честно говоря, я был в шоке. Это был большой сюрприз, а главное — я понятия не имел, что будет дальше. Но оказалось все просто отлично.
Больше всего мне в этой ситуации нравится то, что никто не ожидал от нас такого старта. А самое главное — мы продолжаем расти и учиться чему-то новому. Да, сейчас мы проиграли три матча подряд. Вот и посмотрим, как на это отреагируем все — игроки, тренеры, организация. Мне лично кажется, что все у нас будет хорошо», – сказал защитник «Локомотива-Кубань».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости