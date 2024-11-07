Патрик Миллер о назначении Андрея Ведищева главным тренером «Локо»: «Был в шоке»

Патрик Миллер был шокирован тем, что Андрей Ведищев возглавил «Локомотив-Кубань».

«Честно говоря, я был в шоке. Это был большой сюрприз, а главное — я понятия не имел, что будет дальше. Но оказалось все просто отлично.

Больше всего мне в этой ситуации нравится то, что никто не ожидал от нас такого старта. А самое главное — мы продолжаем расти и учиться чему-то новому. Да, сейчас мы проиграли три матча подряд. Вот и посмотрим, как на это отреагируем все — игроки, тренеры, организация. Мне лично кажется, что все у нас будет хорошо», – сказал защитник «Локомотива-Кубань».