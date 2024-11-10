Представлен график, демонстрирующий рост дистанции, которую преодолевает команда НБА в среднем за 82 матча
Опубликованы данные, наглядно демонстрирующие, как растет темп игры в НБА.
Above the Break опубликовал график, на котором видно, как с каждым годом растет расстояние, которое преодолевает на площадке одна команда в среднем за 82 матча.
В сезоне-1979/80 команды в среднем преодолевали 1282,5 мили (около 2000 км), этот показатель оставался неизменным в течение следующих 15 сезонов. Небольшой скачок в середине 90-х годов совпадает с увеличением количества трехочковых бросков из-за смещения дуги ближе к кольцу.
На графике видно, что начиная с сезона-2012/13 лига демонстрирует существенный рост дистанции, которую преодолевают команды. Всего за пять лет дистанция выросла на 100 миль (160 км). Ранее для этого лиге потребовалось 34 года.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Above the Break
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