Трэй Янг: «За последние три недели у нас было три бэк-ту-бэка»

Трэй Янг высказал недовольство расписанием матчей «Атланты».

«Я не знаю, насколько наши результаты говорят о командной работе, но я думаю, что они многое говорят о нашем расписании. За последние три недели у нас было три бэк-ту-бэка.

Но никто не будет нас жалеть, нам нужно бороться. И это даже не два дня подряд дома, мы играем на выезде и дома. А это перелеты и все такое. Но нужно бороться и избегать травм», – сказал разыгрывающий «Атланты».