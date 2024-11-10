Трэй Янг: «За последние три недели у нас было три бэк-ту-бэка»
Трэй Янг высказал недовольство расписанием матчей «Атланты».
«Я не знаю, насколько наши результаты говорят о командной работе, но я думаю, что они многое говорят о нашем расписании. За последние три недели у нас было три бэк-ту-бэка.
Но никто не будет нас жалеть, нам нужно бороться. И это даже не два дня подряд дома, мы играем на выезде и дома. А это перелеты и все такое. Но нужно бороться и избегать травм», – сказал разыгрывающий «Атланты».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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