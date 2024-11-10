Самый молодой скаут НБА покинул «Лейкерс» и стал генеральным директором «Манисы»
Джан Пелистер покинул должность скаута «Лейкерс».
Пелистер, который был нанят «Лейкерс» в качестве международного скаута в Стамбуле в 2017 году, когда ему было всего 19 лет, покинул лос-анджелесский клуб, чтобы стать генеральным директором турецкой «Манисы».
Пелистер считается самым молодым штатным скаутом в истории НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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