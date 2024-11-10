Самый молодой скаут НБА покинул «Лейкерс» и стал генеральным директором «Манисы»

Джан Пелистер покинул должность скаута «Лейкерс».

Пелистер, который был нанят «Лейкерс » в качестве международного скаута в Стамбуле в 2017 году, когда ему было всего 19 лет, покинул лос-анджелесский клуб, чтобы стать генеральным директором турецкой «Манисы».

Пелистер считается самым молодым штатным скаутом в истории НБА .