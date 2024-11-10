«Он действовал мне на нервы каждый день». Бэрон Дэвис назвал худшего тренера в своей карьере
Бэрон Дэвис назвал худшего тренера, под руководством которого он играл.
«Майк Монтгомери. Он действовал мне на нервы каждый день. Я надеялся, что он просто запнется, рассказывая, как играть в баскетбол.
Он разговаривал с нами так, как будто он был профессором баскетбола, а мы все были его учениками. Когда я пришел в «Голден Стэйт», никто его не слушал. Мол, мы просто будем играть. Во время сезона он начал тренировать и стал слишком много учить. Он очень много говорил», – рассказал двукратный участник Матча всех звезд в подкасте Шакила О’Нила.
Монтгомери был главным тренером «Голден Стэйт» с 2004 по 2006 год.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The Big Podcast with Shaq
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости