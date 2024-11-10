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«Он действовал мне на нервы каждый день». Бэрон Дэвис назвал худшего тренера в своей карьере

Бэрон Дэвис назвал худшего тренера, под руководством которого он играл.

«Майк Монтгомери. Он действовал мне на нервы каждый день. Я надеялся, что он просто запнется, рассказывая, как играть в баскетбол.

Он разговаривал с нами так, как будто он был профессором баскетбола, а мы все были его учениками. Когда я пришел в «Голден Стэйт», никто его не слушал. Мол, мы просто будем играть. Во время сезона он начал тренировать и стал слишком много учить. Он очень много говорил», – рассказал двукратный участник Матча всех звезд в подкасте Шакила О’Нила.

Монтгомери был главным тренером «Голден Стэйт» с 2004 по 2006 год.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The Big Podcast with Shaq
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Майк Монтгомери
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