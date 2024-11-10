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Виктор Вембаньяма и Оньека Оконгву – авторы лучших моментов игрового дня НБА

НБА представила подборку лучших моментов матчей 8 ноября.

Первые места в Топ-5 заняли блок-шоты Виктора ВембаньямыСан-Антонио») и аллей-уп Трэя Янга на Оньеку ОконгвуАтланта»).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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logoБаскетбол - видео
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logoОньека Оконгву
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