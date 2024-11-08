Трэй Янг обратился к болельщикам «Никс» после победы: «Тащите свои задницы домой»
«Атланта» в среду обыграла дома «Нью-Йорк» – 121:116.
Лидер «Хоукс» Трэй Янг обратился к поклонникам соперника, которые присутствовали на арене.
«Надеюсь, фанаты из Нью-Йорка найдут путь к выходу очень быстро... Бууу. Тащите свои задницы домой», – произнес баскетболист во время послематчевого интервью, которое транслировалось на всю арену.
Янг выступает антагонистом для поклонников «Нью-Йорка» с 2021 года, когда он и «Атланта» прошли нью-йоркскую команду в напряженной серии первого раунда.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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