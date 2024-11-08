Трэй Янг обратился к болельщикам «Никс» после победы: «Тащите свои задницы домой»

«Атланта» в среду обыграла дома «Нью-Йорк» – 121:116.

Лидер «Хоукс» Трэй Янг обратился к поклонникам соперника, которые присутствовали на арене.

«Надеюсь, фанаты из Нью-Йорка найдут путь к выходу очень быстро... Бууу. Тащите свои задницы домой», – произнес баскетболист во время послематчевого интервью, которое транслировалось на всю арену.

Янг выступает антагонистом для поклонников «Нью-Йорка» с 2021 года, когда он и «Атланта» прошли нью-йоркскую команду в напряженной серии первого раунда.