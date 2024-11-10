Чемпионат Италии. «Милан» сыграет с «Венецией», «Варезе» встретится с «Виртусом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут шесть матчей.

«Милан» сыграет с «Венецией», «Варезе» встретится с «Виртусом », который пока идет без поражений. Регулярный чемпионат Положение команд: Тренто – 7-0, Виртус – 6-0, Триест – 5-2, Милан – 4-2, Брешия – 4-2, Трапани Шарк – 4-2, Реджо-Эмилия – 4-3, Дертона – 4-3, Венеция – 3-3, Пистоя – 3-3, Скафати – 2-4, Тревизо – 1-5, Динамо Сассари – 1-5, Ваноли Кремона – 1-5, Варезе – 1-5, Наполи – 0-6. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.