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Чемпионат Италии. «Тренто» примет «Варезе», «Милан» встретится с «Брешией» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут пять матчей.

«Тренто» примет «Варезе». Соперники по полуфиналу прошлого плей-офф «Милан» и «Брешия» проведут первую личную встречу нового сезона.

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Положение команд: Виртус – 3-0, Триест – 3-0, Тренто – 2-0, Брешия – 2-0, Дертона – 2-1, Реджо-Эмилия – 2-1, Милан – 1-1, Трапани Шарк – 1-1, Скафати – 1-1, Пистоя – 1-1, Тревизо – 1-2, Наполи – 0-2, Ваноли Кремона – 0-2, Варезе – 0-2, Динамо Сассари – 0-2, Венеция – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoчемпионат Италии
logoМилан
logoВарезе
logoСкафати
logoНаполи
logoВаноли Кремона
logoДинамо Сассари
logoТренто
logoБрешия
logoПистоя
logoТрапани Шарк
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