Чемпионат Италии. «Тренто» примет «Варезе», «Милан» встретится с «Брешией» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут пять матчей.

«Тренто» примет «Варезе». Соперники по полуфиналу прошлого плей-офф «Милан » и «Брешия » проведут первую личную встречу нового сезона. Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Виртус – 3-0, Триест – 3-0, Тренто – 2-0, Брешия – 2-0, Дертона – 2-1, Реджо-Эмилия – 2-1, Милан – 1-1, Трапани Шарк – 1-1, Скафати – 1-1, Пистоя – 1-1, Тревизо – 1-2, Наполи – 0-2, Ваноли Кремона – 0-2, Варезе – 0-2, Динамо Сассари – 0-2, Венеция – 0-3. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.