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Чемпионат Италии. «Тренто» сыграет с «Миланом», «Виртус» примет «Тревизо» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут семь матчей.

Лидер турнирной таблицы «Тренто» примет «Милан». Также идущий без поражений «Виртус» встретится с «Тревизо».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Положение команд: Тренто – 5-0, Виртус – 4-0, Триест – 4-1, Милан – 4-1, Дертона – 3-1, Брешия – 4-2, Трапани Шарк – 4-2, Реджо-Эмилия – 3-2, Пистоя – 2-3, Венеция – 2-3, Скафати – 1-4, Динамо Сассари – 1-4, Ваноли Кремона – 1-4, Тревизо – 1-4, Варезе – 1-4, Наполи – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoчемпионат Италии
logoМилан
logoВиртус
logoВарезе
logoСкафати
logoНаполи
logoРейер Венеция
logoРеджо-Эмилия
logoВаноли Кремона
logoДинамо Сассари
logoТренто
logoТревизо
logoТриест
logoДертона
logoПистоя
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