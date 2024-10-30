Единая лига ВТБ. «Енисей» – «Пари Нижний Новгород», «Зенит» сыграет с «Самарой»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.

Красноярский «Енисей» примет «Пари Нижний Новгород», санкт-петербургский «Зенит» дома сыграет с «Самарой». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: Локомотив-Кубань – 9-1, ЦСКА – 8-1, Зенит – 7-2, УНИКС – 7-3, Пари Нижний Новгород – 6-3, Уралмаш – 4-6, Парма – 4-6, Самара – 3-5, Енисей – 3-6, МБА-МАИ – 3-7, Автодор – 3-7, Астана – 0-10. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.